В Харькове может снова подорожать холодная вода и стоки

В отличие от общественных слушаний "Харьковводоканала" о повышении тарифов в феврале, майские обошлись без столкновений. Главной темой обсуждения стали предложения предприятия об увеличении цены на услуги водоснабжения и водоотведения. Несмотря на то, что тарифы только недавно выросли, 3 мая, представители КП снова заговорили о повышении. Согласно с расчетами специалистов предприятия, холодная вода в 2018-м может подорожать приблизительно на 9 процентов, канализация - на 5. А вот в 2019-м рсот тарифов может стать более существенным, в частности, цена на услугу водоотведения может увеличиться почти в 2 раза. Причин подорожания несколько, говорят в "Харьковводоканале", это увеличение стоимости составляющих тарифа, изменения в Налоговом кодексе, а также выплаты по кредиту международному инвестору.

Яна Хайло, зам. ген. дир. - дир. финансово-экономического деп. КП "Харьковводоканал":

На 2019 год. Водоснабжение - 14.42. Водоотведение - 10,08: на 90 процентов - это в связи с тем, что в 2006 году предприятие брало кредит в МБРР на реконструкцию своих очистных сооружений. В 2018 году в сентябре месяце мы должны освоить 20 миллионов долларов на освоение этого объекта. Если это произойдет в 2019-м году мы должны будем погасить 200 миллионов гривен, с учетом этого проекты тарифов рассчитаны.

Тем временем, в Харьковском антикоррупционном центре, хотя и признают, что для подорожания воды и стоков в Харькове есть объектинвые причины, в то же время отмечают, что для повышения качества предоставляемых услуг стоит изменить систему формирования тарифов. Кроме того, подчеркивает антикоррупционер Евгений Лисичкин, сделать работуп редприятия максимально прозрачной и открытой для потребителей.

Евгений Лисичкин, активист Харьковского антикоррупционного центра:

Звісно, що публікується лише результативна частина - там 10%, навіть не 10%, а 1% від того, що відправляється в Національну комісію. Звісно, що тарифи не просто так з'являються, тендери, яке проводе комунальне підприємство, до яких також є питання.

Новые расчеты с обоснованием повышения цен на холодную воду и водоотведение КП "Харьковводоканал" планирует отправить в Нацкомиссию по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг в ближайшее время. Но начнут действовать новые цены только после утверждения их Нацрегулятором в Киеве.