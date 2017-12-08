В Харькове мужчина заболел ботулизмом после употребления вяленой рыбы

На днях в Харькове зарегистрировали случай заболевания ботулизмом, сообщает Харьковский областной лабораторный центр.

38-летний мужчина съел вяленую рыбу - леща, которую купил у неизвестного лица на рынке «ЛОСК».

Первые симптомы заболевания у мужчины появились через 15 часов после употребления рыбы.

Пострадавшего госпитализировали в Областную клиническую инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Мужчина находился на аппарате искусственной вентиляции легких. Больному ввели моновалентную противоботулиническую сыворотку.

По состоянию на 7 декабря диагноз «ботулизм» у мужчины подтвержден лабораторно по результатам анализов крови и остатков рыбы.

На сегодняшний день состояние больного остается тяжелым.