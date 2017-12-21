В Харькове мужчина забыл ребенка в садике

21 декабря 2017 г. 14:35
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19 декабря около 21:20 в Шевченковский отдел полиции поступила информация от воспитателя детского сада о том, что родители не забрали домой своего трехлетнего сына.

Как рассказали в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, не дождавшись родителей, женщина поехала домой, где живет ребенок, но никого там не нашла. Она с мальчиком вернулась в детсад.

На вызов в садик прибыл экипаж патрульной полиции. Полицейские опросили воспитательницу и отвезли ребенка в больницу.

Как высянилось,  мальчик живет с отцом. Местонахождение матери неизвестно. Мужчина объяснил, что крепко заснул и не забрал сына из детского сада.

В отношении отца планируют составить административный протокол по ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, что их заменяют, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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