Харьковчанин жестоко избил собаку: делом занимается полиция

31 марта 2020 г. 11:44
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В Харькове полиция проводит проверку по факту жестокого обращения с животным.

Накануне в соцсетях появились фото и сообщение о том, что харьковчанин избил свою собаку стулом.

Также в сети появились и фото избитого животного.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, информация об избиении собаки на балконе в доме на проспекте Архитектора Алешина поступила в полицию 30 марта в 8:45.

Полицейские, прибывшие по вызову, установили, что владельцем животного оказался 36-летний мужчина. Собака имела явные признаки травмы. На место происшествия были вызваны инспекторы КП «Центр обращения с животными».

Мужчина написал отказ от собаки с просьбой ее забрать вместе с двумя котами и морской свинкой из-за трудного финансового положения по их содержанию. Животных изъяли.

Факт происшествия зарегистрирован в Едином реестре учета Индустриального отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

 

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