В Харькове на детской площадке нашли брошенного ребенка

25 августа 2018 г. 11:28
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В Харькове во 2-м отделении инфекционной больницы находится ребенок, которого  бросила мать на детской площадке.

Об этом сообщают харьковчане-пользователи соцсетей в одной из харьковских групп в Фейсбук.

Мальчик попал в больницу уже из приемника-распределителя.

Как сообщается, у мальчика в кармане была записка с именем и данными о возрасте.

Там было указано, что зовут ребенка - Звьягин Ваня. Ему 1 год и 11 месяцев.

"Мальчик хороший, спокойный... Возможно, кто-то узнает малыша... Надеюсь, у него есть адекватные родственники, которые смогут его забрать," - написала харьковчанка в Фейсбук, опубликовав фото ребенка.

 

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