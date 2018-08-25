В Харькове на детской площадке нашли брошенного ребенка

В Харькове во 2-м отделении инфекционной больницы находится ребенок, которого бросила мать на детской площадке.

Об этом сообщают харьковчане-пользователи соцсетей в одной из харьковских групп в Фейсбук.

Мальчик попал в больницу уже из приемника-распределителя.

Как сообщается, у мальчика в кармане была записка с именем и данными о возрасте.

Там было указано, что зовут ребенка - Звьягин Ваня. Ему 1 год и 11 месяцев.

"Мальчик хороший, спокойный... Возможно, кто-то узнает малыша... Надеюсь, у него есть адекватные родственники, которые смогут его забрать," - написала харьковчанка в Фейсбук, опубликовав фото ребенка.