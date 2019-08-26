 

В Харькове на концерте, посвященном Дню Независимости Украины, выступила российская группа

26 августа 2019 г. 12:02
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В Харькове на концерте, посвященном  Дню Независимости Украины, котоый проходил в парке Горького 24 августа, выступила российская группа.

Об этом сообщил харьковчанин Дмитрий Бибик на своей странице в Фейсбук

«Сейчас в парке Горького идет концерт рок-группы и симфонического оркестра с программой каверов Metallica. Музыканты старательно общаются с публикой на английском языке, но акцент с головой выдает выходцев из постсоветского пространства», - написал он.

Судя по сведениям об этой группе в интернете, группа Garage dayz с Екатеринбурга является авторизованным исполнителем песен «Металлики» в России.

«Интересно, что это: халатность составителей культурной программы на праздники? Кажущаяся «англоязычность»  музыкантов свидетельствует, что все обо всем знали. Намеренный троллинг от харьковской городской власти? Дружба народов «по-харьковски?» - недоумевает харьковчанин.

По его мнению, присутствие и выступление на концерте в честь Дня Независимости Украины из страны-агрессора на мероприятии в рамках Дня Независимости Украины неприемлемо.

«Позор!»- написал харьковчанин.

 

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