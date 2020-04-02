В Харькове на оборонные предприятия поставляли некачественные авиазапчасти - СБУ

На Харьковщине правоохранители блокировали схему поставок некачественных авиазапчастей предприятиям Укроборонпрома.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

По версии следствия, двое харьковчан организовали схему скупки узлов и агрегатов военных самолетов.

Оборудование по их заказу похищали из воинских частей Минобороны Украины и из оборонных предприятий.

Подержанные агрегаты злоумышленники вместе со своими сообщниками косметически ремонтировали в кустарных условиях для дальнейшей перепродажи.

Затем организаторы сбывали отремонтированные подержанные запчасти под видом новых через подконтрольные коммерческие предприятиям государственного концерна «Укроборонпром», которые занимаются ремонтом и восстановлением военной авиатехники.

Также авиазапчасти незаконно вывозили, скрывая от таможенного контроля, в другие страны для обслуживания самолетов за рубежом.

Во время 8 обысков в помещениях, где организаторы хранили и ремонтировали авиазапчасти, а также по местам проживания организаторов сделки, правоохранителями была изъята продукция военного назначения и документация с доказательствами противоправной деятельности злоумышленников.

Решается вопрос о сообщении двум организаторам преступной схемы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

В СБУ также напомнили, что в середине января этого года сотрудники СБУ разоблачили двух непосредственных исполнителей из этой преступной группы, которые по указанию организаторов пытались незаконно переправить за границу комплектующие к военным самолетам.