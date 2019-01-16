На улице в центре Харькова на полдня перекрыли движение

Сегодня, 16 января движение транспорта по ул. Скрипника, на участке от ул. Пушкинской до ул. Чернышевской, с 5:00 до 13:00.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Это связано с проведением траурной церемонии прощания с Почетным гражданином города Харькова Александром Кривцовым в Муниципальном центре культурных инициатив на ул. Скрипника, 7.

На этот период объезжать закрытый участок транспорт будет по прилегающим улицам - Пушкинской, Жен-Мироносиц и Сумской.

Также будет запрещена парковка и стоянка транспорта в местах проведения траурных мероприятий по ул. Скрипника и ул. Пушкинской.