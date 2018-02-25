В Харькове на рынке работали нелегалы

25 февраля 2018 г. 10:28
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Два гражданина Туркменистана проживали и работали в Харькове без необходимых документов на право пребывания в Украине.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Двух граждан Туркменистана, 45 и 22 лет, обнаружили правоохранители во время  рейда в рамках операции «Мигрант».

Собранные по данному факту материалы полицейские передали в миграционную службу.

Нарушителям-нелегалам грозит административная ответственность по ст.203 КоАП Украины, которая предусматривает  штраф от 510 до 850 грн.

 

 

 

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