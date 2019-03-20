В Харькове на взятке в 14 тысяч гривен задержали военного чиновника

20 марта 2019 г. 17:40
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19 марта в Харькове правоохранители задержали одного из руководителей отделов государственного предприятия Министерства обороны Украины во время получения неправомерной выгоды.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области.

Госслужащий получил 14 тысяч гривен за содействие в заключении договора аренды государственного имущества и занижения стоимости арендной платы.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения 

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