В Харькове начала работу общественная приемная «Право знать»

Приемная общественной платформы «Право знать» начала работу в Харькове, на ул. Академика Павлова, 120 (офис №304).

Прием харьковчан ведется по предварительной записи по тел +380 98 792 6100 в рабочие дни с 9.00 до 16.00.

Как рассказал сокоординатор общественной платформы «Право знать» Андрей Ильгов, одна из главных проблем, с решением которой работающие в приемной волонтеры сейчас помогают обратившимся жителям города – это заключение новых договоров с КП «Харьковводоканал».

Платформа «Право знать» разработала форму протокола разногласий по этому договору, который необходимо направить «Харьковводоканалу», чтобы договор заключался на выгодных людям условиях, а не в предложенном предприятием кабальном виде.

«Основные вопросы, с которыми приходят харьковчане касаются коммунального хозяйства, в частности, обращаются по поводу ситуаций с долгами за коммунальные услуги и правомерностью начислений, качеством услуг, незаконными отключениями и т.п., - отметил Андрей Ильгов.- Мы предоставляем юридическую помощь по самым разным вопросам. Как общественная организация мы имеем право требовать ответов от органов власти в течение 10 дней, а не 30, как для обычных граждан, что помогает быстрее и качественнее решать проблемы людей. А нередко они приходят в нашу приемную и за психологической поддержкой, им нужно просто выговориться и поделиться своими бедами».

Напомним, что общественную платформу «Право знать» создали харьковские правозащитники в начале 2020 года. Главным направлением ее работы стал общественный контроль за работой коммунальных предприятий города.

Платформа "Право знать" проводит аналитические сессии, посвященные работе конкретных харьковских КП, встречи с харьковчанами и акции прямого действия. Своей главной задачей инициаторы создания платформы называют информирование жителей города об их правах и помощь в их защите.