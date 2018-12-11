В Харькове нашли подростка, пропавшего в Дергачевском районе

11 декабря 2018 г. 12:16
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Правоохранители Харьковской области нашли пропавшего в Дергачевском районе 12-летнего мальчика.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, никаких противоправных действий в отношении подростка совершено не было.

Как сообщалось, 10 декабря около 16-30 в полицию обратилась 40-летняя жительница поселка Русская Лозовая. Она рассказала о том, что ее 12-летний сын ушел утром в школу и не вернулся.

При этом мать ребенка отметила, что он ранее оставлял дом.

Через несколько часов правоохранители нашли малолетнего беглеца в одном из торговых центров Харькова.

Как выяснилось, он не хотел возвращаться домой из-за обиды на родителей.

Полицейские провели профилактическую беседу с мальчиком и составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

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