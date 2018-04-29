В Харькове нашли пропавшего подростка

29 апреля 2018 г. 12:30
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В Харькове нашли пропавшего 25 апреля подростка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

25 апреля 12-летний парень вышел из школы и не вернулся домой.

Отец ребенка обратился за помощью в полицию и рассказал правоохранителям, что его сын уже не  первый раз убегает из дома.

Через несколько дней пропавшего подростка увидели в игровом клубе его знакомые.

По его словам, он все дни провел в развлекательном заведении. Ночевал ребенок в подъездах домов.

Полицейские провели с мальчиком профилактическую беседу.

В отношении отца составили протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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