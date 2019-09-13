В Харькове нашли пропавшего подростка

В Харькове полицейские нашли пропавшего 17-летнего подростка, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Напомним, об исчезновении 17-летнего воспитанника полицию 11 сентября сообщил сотрудник регионального центра профессионального образования. Как выяснилось, парень уже три дня не появляется на занятия и не живет в общежитии.

Мужчина указал, что мальчик – сирота, поэтому им занимается учебное заведение.

Подросток ранее неоднократно уходил, такое длительное время отсутствует впервые.

Полицейские нашли парня 12 сентября на одной из станций метрополитена. Подросток объяснил, что из общежития он ушел в связи с желанием погулять. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.