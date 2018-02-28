В Харькове нашли сбежавшего из больницы ребенка

В полицию около 15 часов 27 февраля поступила информация о том, что из приемного отделения больницы сбежал 13-летний мальчик, которого доставили в больницу на карете скорой помощи из Донецкой области для проведения экстренного лечения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе опроса медиков полицейские выяснили, что мальчику нужна срочная госпитализация.

На поиски несовершеннолетнего правоохранители привлекли поисковую собаку, которая привела их к трамвайной остановке.

- Мы пытались ускорить поиски так, как отсчет времени шел не на часы, а на минуты, - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Шевченковского района Олег Геращенко. - Ребенку нужно было проводить неотложные медицинские действия.

Мальчика нашли на железнодорожном вокзале. Он пытался уехать домой в Донецкую область. Свой поступок беглец объяснил тем, что опасается медицинских манипуляций.

Работники ювенальной превенции Харьковщины провели профилактическую беседу с матерью и мальчиком.

В отношении женщины составлен административный протокол ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.