В Харькове нашли сбежавшего из больницы ребенка

28 февраля 2018 г. 14:20
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В полицию около  15 часов 27 февраля поступила информация о том, что из приемного отделения больницы сбежал 13-летний мальчик, которого доставили в больницу на карете скорой помощи из Донецкой области для проведения экстренного лечения.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

 В ходе опроса медиков полицейские выяснили, что мальчику нужна срочная госпитализация.

На поиски несовершеннолетнего правоохранители привлекли поисковую собаку, которая привела их к трамвайной остановке.

- Мы пытались ускорить поиски так, как отсчет времени шел не на часы, а на минуты, - рассказал начальник сектора ювенальной превенции Шевченковского района Олег Геращенко. - Ребенку нужно было проводить неотложные медицинские действия.

Мальчика  нашли на железнодорожном вокзале. Он пытался уехать домой в Донецкую область. Свой поступок  беглец объяснил тем, что опасается медицинских манипуляций.

Работники ювенальной превенции Харьковщины провели профилактическую беседу с матерью и мальчиком.

В отношении женщины составлен административный протокол ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

 

 

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