В Харькове нашли сбежавших из психоневрологического санатория девушек

16 июля в полицию обратилась воспитательница Областного детского психоневрологического санатория и рассказала, что из санатория сбежали 15 и 17-летние девочки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Харьковские полицейские разыскали пропавших девушек.

Как выяснилось, беглянки ночевали у своих знакомых в Харькове.

Никаких событий криминального характера с девочками не произошло.

Полицейские провели с девочками профилактическую беседу по недопущению подобных случаев в будущем и вернули в санаторий.