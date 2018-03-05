В Харькове незаконно торговали алкоголем

В Харькове выявили две незаконные точки по продаже алкоголя.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

Накануне днем патрульные получили два вызова от активистов о незаконной продаже алкоголя в двух торговых точках города.

Один вызов поступил полицейским на Юбилейный, другой - на Салтовское шоссе.

В обоих случаях продавцы не предоставили правоохранителям разрешительные документы на продажу алкоголя.

На места патрульные следственно-оперативную группу.

Правоохранители изъяли алкогольную продукцию.

Все обстоятельства выясняются.