В Харькове незаконно торговали алкоголем

В Харькове выявили две незаконные точки по продаже алкоголя.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
Накануне днем патрульные получили два вызова от активистов о незаконной продаже алкоголя в двух торговых точках города.
Один вызов поступил полицейским на Юбилейный, другой - на Салтовское шоссе.
В обоих случаях продавцы не предоставили правоохранителям разрешительные документы на продажу алкоголя.
На места патрульные следственно-оперативную группу.
Правоохранители изъяли алкогольную продукцию.
Все обстоятельства выясняются.