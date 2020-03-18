В Харькове низкий уровень заболеваемости гриппом - горсовет

Уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями в городе Харькове характеризуется как низкий и не отличается от прошлогодних показателей.

Об этом сегодня, 18 марта, на сессии Харьковского городского совета сообщила заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан, передает пресс-служба горсовета.

По ее словам, с 1 января 2020 года Департамент здравоохранения ежедневно проводит мониторинг количества заболевших гриппоподобными заболеваниями и острыми респираторными инфекциями, а также количество лиц, привитых против гриппа. Всего в городе привито 8 540 человек, из них 792 медицинских работника из числа первичного медицинского звена.

По информации вице-мэра, с начала года в лечебные учреждения города по поводу гриппа и ОРВИ обратилось 23,9 тыс. харьковчан, в том числе 12 тысяч детей.

Госпитализированы в стационары с осложнениями разной степени тяжести 1017 человек, в том числе 701 ребенок.

Динамику эпидемического процесса с начала эпидсезона определяет абсолютное доминирование циркулирующих вирусов гриппа А типа H1N1, что составляет 60% от количества проведенных исследований.

Как отмечается, летальных исходов не зарегистрировано.

Также Светлана Горбунова-Рубан отметила, что наиболее распространенное осложнение, которое возникает во время гриппа и острых респираторно-вирусных инфекций - пневмония.

Согласно предоставленной информации, в 2019 году пневмонией заболели 1608 детей, 107 подростков и 3224 взрослых (292 умерло). В 2020 году было зарегистрировано 3607 случаев с подтвержденным диагнозом, 26 человек умерли (двое детей, 12 взрослых, 12 человек старше 60 лет).

В 2018 году было 2735 заболевших взрослых (умерли 285 человек) и 1016 среди детей.

«Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что по интенсивности эпидемического процесса уровень заболеваемости гриппом и острыми респираторными заболеваниями характеризуются как низкий и не отличается от прошлогодних показателей. Эпидпорог на этот год определен как 595 человек на 100 тысяч населения, и мы его ни разу не прошли и даже не приблизились», - сообщила Светлана Горбунова-Рубан.