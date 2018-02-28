В Харькове за убийство матери осудили мужчину

Суд признал виновным 23-летнего безработного харьковчанина в умышленном убийстве своей 50-летней матери (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Убийство произошло в ноябре 2016 года. Сын сначала связал мать, которая лежала на диване в своей комнате, потом задушил подушкой.

Поскольку убийца наверняка не знал, умерла ли женщина, то взял нож и ударил уже мертвую женщину более 40 раз в живот.

О том, что женщина мертва, стало известно лишь на четвертый день после трагедии.

Глава семьи, который нигде не работал и сильно выпивал, несколько дней не мог попасть в квартиру. Ключей от квартиры у него не было, а на стук никто не открывал.

Одну из ночей мужчина переночевал в тамбуре под дверью, еще две - у знакомых.

Когда сын наконец открыл дверь, то отец увидел, что на руках юноши рассечения, а на шее - синяки. В комнате на диване лежало тело женщины, накрытое одеялом.

Квартира была в крови, а в комнатах и ​​коридоре лежали несколько удавок.

Скорую помощь и полицию, по просьбе мужа женщины, вызвали соседи.

В ходе досудебного и судебного следствия сын несколько раз менял свои показания. Сначала он говорил, что они с мамой договорились о том, что сначала он убьет ее, а затем и сам покончит жизнь самоубийством из-за финансовых трудностей. Позже он рассказывал, что не убивал женщину и это сделал отец.

Однако собранные следствием доказательства подтвердили виновность парня.

Согласно выводам судебно-психиатрической экспертизы на момент совершения преступления молодой человек мог осознавать свои действия и руководить и в психиатрическом лечении не нуждается.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Игорь Чуб, суд назначил убийце наказание в виде 8 лет лишения свободы.