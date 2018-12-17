В Харькове осудили торговца кокаином

17 декабря 2018 г. 10:51
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Приговором Киевского районного суда Харькова 32-летний мужчина признан виновным по ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 305 УК Украины (незаконное приобретение, хранение, перевозка и сбыт наркотических средств и особо опасных психотропных в крупных и особо крупных размерах, а также перемещение наркотиков в крупных размерах через государственную границу).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

По данным следствия, наркотики мужчина привез автобусом из соседнего государства. Хранил товар злоумышленник в собственном доме в одном из сел Змиевского района.

В апреле этого года наркоторговец подыскал в Харькове потенциального покупателя, которому впоследствии сбыл 50 г кокаина, а также более 200 таблеток экстази. 

Несколькими месяцами позже в рамках контроля за совершением преступления осужденный продал еще 300 г наркотического средства.

Мужчину задержали с поличным, когда он пытался забрать с банковской ячейки 30 тысяч евро за реализованные наркотики.

Наркоторговца приговорили к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

 

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