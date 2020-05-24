В Харькове - две новые смерти от коронавируса

За последние сутки в Харьковской области лабораторно подтверждены 17 случаев заболевания COVID-19, сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

По данным губернатора, новые случаи заболевания были выявлены у жителей Харькова, Богодуховского, Первомайского и Харьковского районов.

«Госпитализированы с подтвержденным COVID-19224 человека (в реанимации - 8 человек, 3 из которых - подключены к аппарату ИВЛ). 339 - на самоизоляции.⠀

С подозрением на коронавирус госпитализированы 157 человек, 49 - на самоизоляции.⠀

К сожалению, умерли два человека - 28-летний харьковчанин (имел тяжелое онкологическое заболевание) и 68-летняя жительница Харьковского района (имела сердечно-сосудистые заболевания).

Рекордное количество человек выздоровело за последние сутки - 29. Пусть эта цифра только растет», - написал Кучер.

Так, за весь период регистрации в области зафиксировано 1510 подозрений на коронавирус (+51 за последние сутки), из них:

▪ 911 случаев подтверждены (+17)

▪ 393 подозрения опровергнуты (+17)

▪ 310 человек выздоровели (+29)

▪ 38 человек умерли (2).