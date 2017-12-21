В Харькове отец забыл ребенка в садике. Подробности

Вместо родного дома, закрытые двери, знакомство с патрульными, и ночь в больнице. Злой подарок на Святого Николая получил воспитанник одного из детских садов на Алексеевке. Вечером, когда детей их родители забирали домой, по трехлетнего Вадима никто не пришел. Подождав несколько часов, воспитательница, повела мальчика домой сама, но дверь им никто не открыл, поэтому женщине ничего не оставалось, как вызвать патрульных. Те также не нашли родных малыша и отвезли мальчика в больницу. Пока правоохранители дают информацию по этому инциденту только на официальном сайте.

19 грудня близько 21:20 до Шевченківського відділу поліції надійшла інформація про те, що батьки не забрали додому свого трирічного сина.У відношенні батька планується скласти адміністративний протокол за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перевірка триває

Как позже стало известно, отец ребенка пришел за ним в садик только на следующее утро, в 9:00. Он заявил, что весь предыдущий день проспал, проснулся около восьми вечера и решил, что идти за сыном в садик уже поздно. Где в данный момент находится мать ребенка, неизвестно. В самом саду, где забыли мальчика, от комментариев отказываются.

Юлия Волкова, методист

Мы свое дело сделали, сделали его добросовестно, передали куда надо. Дальше этим занимается соц служба. Мы будем писать характеристику, психолог будет общаться с родителями, но это потом.

Между тем, по информации из социальных сетей и волонтеров, работающих с детьми, родители малыша имеют склонность к злоупотреблению спиртным. Поэтому ребенок до сих пор находится в больнице.