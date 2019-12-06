В Харькове открыли мемориальную доску известному врачу

В Харькове у стен городской детской клинической больницы №19 открыли мемориальную доску выдающемуся ученому, философу, педагогу, врачу, профессору Александру Мещанинову.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

Накануне, 5 декабря, торжественном акте приняли участие представители городской власти, Харьковской медицинской академии последипломного образования и харьковчане.

«В 1919 году Александр Мещанинов выиграл конкурс на замещение должности главврача Холодногорской больницы и проработал в этой должности 35 лет. В военные годы он спас более двух тысяч раненых солдат от неминуемой гибели. Также помогал пожилым, бедным жителям Холодногорского района, которым нужна была еда и одежда. Спасал молодых людей от отправки в Германию (ставил им диагнозы, с которыми не посылали на работы). 11 июля 1945 года Александра Мещанинова наградили орденом Трудового Красного Знамени. Мы всегда будем помнить об этом человеке. Неслучайно за его дела и подвиги Александр Мещанинов был признан Праведником народов мира», - отметили участники мероприятия, затем возложили к памятному знаку цветы.

Александр Иванович Мещанинов родился 16 августа 1879 года в городе Путивле Курской губернии.

Медицину Александр Мещанинов освоил в Киевском университете. К 1954 году он провел около 15 тысяч операций. В течение многих лет был почетным председателем областного и городского общества хирургов, членом совета профессоров Харьковского медицинского института.

Умер 1 января 1965 года. Попрощаться со знаменитым хирургом пришли тысячи харьковчан.

Именем профессора Мещанинова в Харькове названа одна из улиц и городская клиническая больница скорой и неотложной помощи.