В Харькове ожидаются дожди

В Харькове с приходом мая наступило настоящее лето. Термометры в течение недели показывают до 30 градусов тепла. Поэтому дачники упорно начали огородные работы. Уже традиционно посвятили им выходные, теперь остались только высадить отдельные культуры.

Валентина Георгина

И фруктовые деревья, и ягодник, и даже помидоры уже посадили под укрытием. В этом году лето началось сразу после зимы – поэтому не рано. Наоборот даже уже нужно от солнца укрывать.

Те, кто не любит сельхозроботы, от жары прячутся в тени в парках и даже уже начали купальный сезон. На одном из харьковских пляжей сегодня много людей – взрослые с детьми уже не только загорают, но и купаются. Некоторые впервые сегодня пришли, но есть и такие, которые начали купаться уже с середины апреля.

Вадим

- Как вам отдыхается? - Хорошо – отлично, мне кажется, что вот больше собаке нравится, чем мне. - Сегодня первый день, когда вы отдыхаете? - Да, сегодня первый день. Нет, друзья еще нет, я звал – они не захотіли.

Юрий

Я купаюсь с 8 апреля. В прошлом году так не получилось, потому что 21 апреля снег был. Погода не позволила.

В ближайшие дни в Харькове не ожидается существенных изменений погоды.

В пятницу - ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью прогреется от 9 до 14 градусов, днем ​​от 25-30 градусов.

В субботу днем ​​ожидается переменная облачность и кратковременные дожди с грозами, а ночью будет без осадков. Температура воздуха прогреется от 25 до 30 градусов днем, ночью 10-15 градусов. Ветер северо-восточный.

В последний день недели харьковчан также ждут кратковременные дожди с грозами. Кроме этого, температура воздуха днем ​​снизится от 18 до 23 градусов, ночью же будет без изменений, температура будет колебаться от 10 до 15 градусов.