В Харькове пассажирам трамваев и троллейбусов будут бесплатно раздавать маски

21 апреля 2020 г. 14:00
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В Харькове будут бесплатно раздавать маски пассажирам городского электротранспорта.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета.

Как отмечается, бесплатно получить защитную маску в случае необходимости пассажиры трамваев и троллейбусов могут у водителей.

По данным горсовета, ежедневно водителям и кондукторам городского электротранспорта выдают индивидуальные маски и еще 50 средств защиты дополнительно - для пассажиров.

Кроме того, перед выездом на маршрут у персонала проверяют состояние здоровья.

«Проверяется температура, в случае необходимости проверяют давление, если у кого-то какие-то есть жалобы, и это перед каждой сменой», - отметил водитель троллейбуса Тарас Белов.

Как рассказала водитель трамвая Любовь Труфанова, пассажиры также заботятся о собственной безопасности. Во время карантина люди активнее стали использовать Е-тикет, чтобы не контактировать с кондуктором и между собой, не передавать деньги и талоны. 

На каждой конечной остановке электротранспорт дезинфицируют, а после завершения работы проводят генеральную уборку салона.

 

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