В Харькове перекрыли канал переправки нелегалов через границу

В Харькове при проведении операции «Мигрант» полицейские совместно с пограничниками обнаружили организатора канала нелегальной миграции.

Правоохранители установили, что на границе с Российской Федерацией злоумышленник переправлял нелегалов в Украину. Всего он переправил 9 человек.

Во время проведения обысков дома у злоумышленника в Луганской области его задержали.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком от 7 до 9 лет.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.