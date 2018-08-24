В Харькове по случаю Дня независимости прошли торжественные мероприятия

Председатель ХОГА приняла участие в торжествах по случаю Дня независимости, которые прошли на площади Конституции в Харькове, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

На мероприятии присутствовали представители общественности, областной администрации, харьковского областного и городского советов, ветераны ООС, представители духовенства и другие харьковчане.

«День независимости - самый важный праздник для любой страны. И каждый украинец является частью независимости нашей страны, каждый развивает ее становление и мощь, - сказала во время мероприятия Юлия Светличная. - Сегодня мы вместе с харьковчанами отмечаем День независимости в Харькове, праздничные мероприятия также будут проходить в каждом уголке области. Мы доказываем, что Украина единая, независимая и самостоятельная, и 24 августа - праздник для каждого, у кого Украина - в сердце, в мыслях и мечтах».

Руководитель области выразила отдельную благодарность украинским военным, отстаивающим нашу независимость на востоке.

«Мы низко кланяемся тем, кто защищает наши границы. А также тем, кто в каждом селе, поселке и городе строит и укрепляет наше государство. Это главное - каждый чувствует себя украинцем, когда все объединяются в сложные времена, чтобы государство было сильным и выстояло во всех испытаниях. Только вместе мы сможем победить, только вместе можем уверенно шагать к развитию нашей независимой Украины», - подчеркнула Юлия Светличная.