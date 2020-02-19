В Харькове показали фильм о земляках - Героях Небесной Сотни

Что делает обычных людей героями, которые меняют свою судьбу и ход истории? Ответ на этот вопрос пытались найти авторы фильма "Герої не вмирають". Фильм - история трех харьковских евромайданивцев - Героев Небесной Сотни. Созданный сразу после Революции Достоинства, он и шесть лет спустя волнует и поражает.

"Рыцарем Майдана'' позже назовут Владислава Зубенко. Влад - один из трех харьковчан, Героев Небесной Сотни. В Киев его вёз Леонид Онищенко. Рассказывает: из-за того, что дороги были заблокированы, ехали вдвое дольше, чем обычно.

Леонид Онищенко, участник Харьковского Евромайдана:

І ми останні там кілометрів п'ятдесят до Києва, це ж вже таяло все, ми ці Жигулі тягли на собі. Вони були в багнюці, тільки дах лишився отого пироднього кольору.

Та поездка, говорит Леонид, осталась в памяти навсегда. Потому что домой возвращался уже без Владислава.

Леонид Онищенко, участник Харьковского Евромайдана:

І Ви уявляєте після добового чергування, на вокзалі, він підійшов до нас, сів. Я бачу: хлопець просто засинає, валиться. І ми на задньому сидінні втрьох сіли. Він спав у мене на плечі. А зранку ми в бій пішли, отак...

Воспоминания и гордость - это то, что оставил после себя Юрий Паращук жене Ольге. Женщина говорит: на Майдан тот ехал не умирать, а бороться за свободную и богатую страну для своей семьи.

Ольга Паращук, вдова Юрия Паращука:

Это его решение, осознанное, что - я украинец, я должен быть там. Сказать там "не едь,..." или знаете как женщины: "или я , или там что-то ..." , у меня даже мыслей таких не было. Хорошо, я собрала сумку и он поехал. А потом уже 20-го числа я звоню, никто трубку не берет.

О Владиславе Зубенко, Евгении Котляре и Юрие Паращуке в фильме "Герої не вмирають" рассказывают родственники, друзья и единомышленники. Ленту снимали сразу после Революции Достоинства. Пытались, говорит харьковский активист и режиссер Владимир Чистилин, ответить на вопрос: как обычные люди становятся героями.

Владимир Чистилин, режиссёр фильма "Герої не вмирають":

Це, перш за все, жертовність і любов до своєї країни. От у певний момент треба просто відчувати і слухати своє серце. Це люди, які, справді, слухали серце і любили Україну по-справжньому.

Все трое харьковчан, Героев Небесной Сотни, получили смертельные ранения, двадцатого февраля.

Леонид Онищенко, участник Харьковского Евромайдана:

Навіть, вони загинули на кілька метрів там ліворуч-праворуч, це біля виходу з метро "Хрещатик". Там є такий кам'яний парапет, за яким всі ховались. Ось вони всі загинули біля цього парапету. Там різниця у сантаметрах...

По словам режиссёра, за пятдесят минут, столько длится фильм, невозможно рассказать о трёх днях, что стали частью новейшей истории Украины. И где бы за границей не показывали ленту, зрителей она не оставляла равнодушными. Потому что построена на чувствах, эмоциях и воспоминаниях о людях, которые навсегда изменили страну.