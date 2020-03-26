В Харькове появился онлайн-сервис от энергетиков для юридических лиц

26 марта 2020 г. 15:30
1 просмотр

АО «Харьковоблэнерго» разработало новый инструмент в «Личном кабинете» для подготовки отчетов о показаниях средств учета электрической энергии юридических лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе энергетиков.

На главной странице «Личного кабинета» создан дополнительный пункт меню «Юридический счет». 

Войдя в него, пользователю необходимо выбрать подпункт «Управление юридическими счетами» и с помощью функции «Добавление юридического счета» создать новую запись. При этом необходимо ввести код ОКПО, личный счет организации и номер договора. Таким образом пользователь может добавить счета одного или нескольких юридических лиц.

Войдя в подпункт «Заполнение отчета о показаниях счетчика», необходимо внести текущие показания по точкам учета. После сохранения данных пользователь с помощью функции «Создать PDF» формирует отчет, который распечатывает, подписывает, сканирует и отправляет на электронную почту районного отделения АО «Харьковоблэнерго».

Помимо упрощения процедуры подготовки отчета для потребителей, новая функция облегчает работу персонала энергокомпании, так как вся информация из «Личного кабинета» заносится он-лайн в автоматизированную систему расчетов промышленных потребителей.

Таким образом, остается только сверить данные предоставленных отчетов с информацией из корпоративной базы.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Астролог. т. +38 066-625-95-84                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.