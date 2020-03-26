В Харькове появился онлайн-сервис от энергетиков для юридических лиц

АО «Харьковоблэнерго» разработало новый инструмент в «Личном кабинете» для подготовки отчетов о показаниях средств учета электрической энергии юридических лиц.

Об этом сообщили в пресс-службе энергетиков.

На главной странице «Личного кабинета» создан дополнительный пункт меню «Юридический счет».

Войдя в него, пользователю необходимо выбрать подпункт «Управление юридическими счетами» и с помощью функции «Добавление юридического счета» создать новую запись. При этом необходимо ввести код ОКПО, личный счет организации и номер договора. Таким образом пользователь может добавить счета одного или нескольких юридических лиц.

Войдя в подпункт «Заполнение отчета о показаниях счетчика», необходимо внести текущие показания по точкам учета. После сохранения данных пользователь с помощью функции «Создать PDF» формирует отчет, который распечатывает, подписывает, сканирует и отправляет на электронную почту районного отделения АО «Харьковоблэнерго».

Помимо упрощения процедуры подготовки отчета для потребителей, новая функция облегчает работу персонала энергокомпании, так как вся информация из «Личного кабинета» заносится он-лайн в автоматизированную систему расчетов промышленных потребителей.

Таким образом, остается только сверить данные предоставленных отчетов с информацией из корпоративной базы.