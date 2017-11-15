В Харькове появится еще два "Прозрачных офиса" - Болгова

15 ноября 2017 г. 19:11
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По словам директора Департамента труда и социальной политики Ларисы Болговой, открытие новых «Прозрачных офисов» состоится в 2018 году.

Офис для жителей Новобаварского и Холодногорского районов откроют на ул. Благовещенской, где в данный момент проводится реконструкция здания, а для жителей Основянского и Слободского районов - на ул. Плехановской, где также начаты подготовительные работы, сообщили в мэрии.

На сегодняшний день в Харькове работают два центра предоставления социальных услуг «Прозрачный офис» - в Шевченковском и Киевском районах. Их открытие в будущем планируетсся во всех районах Харькова, отметила Болгова.

Видео: 

В Харькове появится еще два "Прозрачных офиса" - Болгова - 16.11.2017

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