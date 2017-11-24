В Харькове появятся светофоры с задержкой - Водовозов

Как сообщил сегодня, 24 ноября, во время пресс-конференции, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры Евгений Водовозов, по режиму работы светофоров подготовлено 28-30 мест, где на светофорах можно сделать полную задержку.

"Имеется ввиду, чтобы при включении красного цвета на светофоре горел «красный всем» три секунды, а потом включался «зеленый» кому положено ехать или идти," - подчеркнул Евгений Водовозов.

Также он заметил, что сделать такую систему регулирования можно на больших перекрестках, где длинный переезд. На маленьких коротких перекрестках этого делать нельзя, сказал заместитель мэра.