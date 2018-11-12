В Харькове пойдут под суд патрульные, которые шантажом отобрали у мужчины авто и разобрали его на запчасти

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских по обвинению в превышении служебных полномочий по предварительному сговору.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
24-летнему и.о. командира патрульной роты инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины), его 29-летней коллеге - пособничество в совершении указанного преступления (ч. 5 ст.27 ч . 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины).
По данным следствия, подозреваемый узнал, что у его соседа авто является «двойником». Марка машины, цвет и номерные знаки совпадают с другим автомобилем, владелец которого проживает в Киеве.
Полицейский решил «подзаработать» на этой ситуации. Вместе с двумя коллегами он выследил соседа. Патрульные на служебном автомобиле остановили его Hyundai в малолюдном месте и сказали водителю, что машина якобы находится в розыске, а потому ее должны изъять и поместить на штрафплощадку.
Полицейские запугивали мужчину, говоря, что он вообще может остаться без автомобиля и предложили ему заплатить 1 тысячу долларов «отступных».
Поскольку у пострадавшего не было с собой нужной суммы, полицейские придумали такую схему: он отдаст им авто вместе с ключами и документами и о месте нахождения авто узнает только после того, как передаст деньги.
Водитель согласился на условия патрульных и даже съездил с ними к себе домой.
Из дома мужчина вынес правоохранителям аванс в 6,5 тысяч гривен. Остальную часть суммы он должен был передать позже.
В течение недели полицейские вообще не выходили на связь с потерпевшим, а затем после длительных переговоров все же сообщили ему, где находится Hyundaі.
Когда водитель приехал за машиной в гаражный кооператив, он нашел ее полностью разукомплектованной.
Полицейские сняли с автомобиля все, что только было возможно - от аккумулятора до спинки сиденья и фар.
Как следствие, потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 400 тысяч гривен.
В результате проведенных обысков у в.и.о. командира роты нашли сигнальный пистолет, переделанный под отстрел боевых патронов.
Сейчас полицейскому инкриминируется также незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).
Относительно третьего подозреваемого, 23-летнего патрульного инспектора, расследование проводится по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины.
По данным следствия, он скрывается на территории Российской Федерации и в Украине находится в розыске.
В случае задержания он будет сразу взят под стражу.
Все фигуранты уголовного производства отстранены от занимаемых должностей.