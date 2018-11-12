В Харькове пойдут под суд патрульные, которые шантажом отобрали у мужчины авто и разобрали его на запчасти

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух полицейских по обвинению в превышении служебных полномочий по предварительному сговору.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

24-летнему и.о. командира патрульной роты инкриминируется превышение служебных полномочий, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины), его 29-летней коллеге - пособничество в совершении указанного преступления (ч. 5 ст.27 ч . 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины).

По данным следствия, подозреваемый узнал, что у его соседа авто является «двойником». Марка машины, цвет и номерные знаки совпадают с другим автомобилем, владелец которого проживает в Киеве.

Полицейский решил «подзаработать» на этой ситуации. Вместе с двумя коллегами он выследил соседа. Патрульные на служебном автомобиле остановили его Hyundai в малолюдном месте и сказали водителю, что машина якобы находится в розыске, а потому ее должны изъять и поместить на штрафплощадку.

Полицейские запугивали мужчину, говоря, что он вообще может остаться без автомобиля и предложили ему заплатить 1 тысячу долларов «отступных».

Поскольку у пострадавшего не было с собой нужной суммы, полицейские придумали такую ​​схему: он отдаст им авто вместе с ключами и документами и о месте нахождения авто узнает только после того, как передаст деньги.

Водитель согласился на условия патрульных и даже съездил с ними к себе домой.

Из дома мужчина вынес правоохранителям аванс в 6,5 тысяч гривен. Остальную часть суммы он должен был передать позже.

В течение недели полицейские вообще не выходили на связь с потерпевшим, а затем после длительных переговоров все же сообщили ему, где находится Hyundaі.

Когда водитель приехал за машиной в гаражный кооператив, он нашел ее полностью разукомплектованной.

Полицейские сняли с автомобиля все, что только было возможно - от аккумулятора до спинки сиденья и фар.

Как следствие, потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 400 тысяч гривен.

В результате проведенных обысков у в.и.о. командира роты нашли сигнальный пистолет, переделанный под отстрел боевых патронов.

Сейчас полицейскому инкриминируется также незаконное обращение с оружием (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Относительно третьего подозреваемого, 23-летнего патрульного инспектора, расследование проводится по ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 365 УК Украины.

По данным следствия, он скрывается на территории Российской Федерации и в Украине находится в розыске.

В случае задержания он будет сразу взят под стражу.

Все фигуранты уголовного производства отстранены от занимаемых должностей.