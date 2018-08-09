В Харькове пойдут под суд полицейские, которые ногами «выбивали» у женщины признание в краже

Прокуратура области направила в суд обвинительный акт по факту превышения служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов по предварительному сговору (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 УК Украины) в отношении майора и старшего лейтенанта полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Как установили следователи прокуратуры, в начале января этого года с заявлением в полицию обратился харьковчанин, который сообщил, что во время празднования дня рождения у него пропал мобильный телефон, и он подозревает, что его украла женщина. Он назвал имя подозреваемой, однако никаких фактов, которые могли бы подтвердить этот факт, не предоставил.

28-летний старший лейтенант полиции вызвал в помещение участкового пункта 34-летнюю женщину, которую в краже мобильного подозревал заявитель.

Женщина объяснила правоохранителям, что не брала телефон и не знает, кто это сделал.

Однако полицейские решили заставить ее признаться и тем самым повысить показатели раскрываемости преступлений, оказывая на нее психологическое давление.

Затем 34-летний майор руками и ногами начал избивать "подозреваемую". Однако и после этого женщина отказывалась признать вину в краже.

Тогда полицейские забрали ее мобильный телефон, посадили в машину и вывезли в лесополосу вблизи окружной дороги Харькова.

Там, угрожая ее раздеть, надеть наручники и оставить в беспомощном состоянии, они продолжали требовать признаться в преступлении. В результате психологического и физического воздействия правоохранителей 34-летняя женщина согласилась признать себя виновной.

В пресс-службе прокуратуры отметили, что еще одно аналогичное дело, в котором тот самый майор является подозреваемым в "выбивании" признаний из студентов аэрокосмического университета, уже находится на рассмотрении суда.

Правоохранители отстранены от занимаемых должностей.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.