В Харькове поймали карманника

Харьковские полицейские задержали карманного вора, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители разоблачили злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый мужчина. За два месяца злоумышленник совершил 17 краж мобильных телефонов.

Общая сумма ущерба составила почти 40 000 гривен.

Мужчина совершал кражи на рынке, у выходов из метрополитена и в общественном транспорте. Похищенные телефоны злоумышленник продавал.

Следственным отделом открыты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.