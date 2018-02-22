В Харькове поймали карманника

22 февраля 2018 г. 10:33
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Харьковские полицейские задержали карманного вора, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Правоохранители разоблачили злоумышленника. Им оказался 26-летний ранее судимый мужчина. За два месяца злоумышленник совершил 17 краж мобильных телефонов.

Общая сумма ущерба составила почти 40 000 гривен.

Мужчина совершал кражи на рынке, у выходов из метрополитена и в общественном транспорте. Похищенные телефоны злоумышленник продавал.

Следственным отделом открыты уголовные производства по ч. 1 и ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

 

 

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