В Харькове предприниматели "Барабашово" пикетировали областную Нацполицию

Сокуренко, выходи! Сокуренко, выходи!

С полсотни предпринимателей с плакатами пришли сегодня под стены главка. Своим пикетом, говорит Андрей Ильгов, хотят достучаться до Министерства внутренних дел, дабы там отреагировали на попытки рейдерского захвата ТЦ «Барабашово».

Ведь даже после того, как недавно они передали Владимиру Зеленскому пакет документов, - реакции от Нацполиции не последовало.

Терпели от неизвестных, говорят, все: поджоги, порчу имущества и силовые провокации. Чаша терпения переполнилась уже на территории авторынка «Барабашово».

Андрей Ильгов, директор Всеукраинской антикоррупционной палаты

Когда техника хотела незаконно зайти на территорию - на частную территорию, полиция обеспечила коридор для титушек - коридор, такого не было никогда, полиция, она создана для того, чтобы встать между двумя сторонами - развести их по разные стороны и потом уже выяснять и добиваться истины.

Претензии предприниматели озвучили и по строительству дороги через территорию «Барабашово», которое, уверяют, идет несмотря на отсутствие кучи разрешительных документов, и той же попытки строительства коммунального рынка.

Дмитрий Ищук, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Все решения суда, которые были до этого они отменены - эта земля принадлежит концерну АВЭК. Мы не верим больше городской власти, мы не верим Нацполиции, все предприниматели стоят на своих местах, и каждый предприниматель готов защищать свое законное право торговать и работать в этом городе, потому что он платит налоги. Всеми законными способами мы готовы защищать свои рабочие места.

Предприниматели хотели пообщаться лично с генералом и руководителем харьковской Нацполиции Валерием Сокуренко и попросить его защитить их и разобраться с действиями своих подчиненных.

Ирина Денисова, предприниматель ТЦ "Барабашово"

Мы требуем к себе адекватного отношения, к закону, отношения к порядку, отношения к расследованию уголовных дел. Не умеешь расследовать - покинь свое место, уйди, работай дворником – возможно, метла для тебя будет более выгодным инструментом. Хочешь, чтобы в твоем городе был покой, - убери бандитов, убери рэкет, не защищай титушек, и тогда город тебя поддержит.

В полиции уверяют: действуют в рамках действующего законодательства.

Валерий Сокуренко, как сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Баранник, сейчас находится на больничном. Однако пикетчиков обязательно выслушают.

Елена Баранник, нач. отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области

Звинувачення у бік поліції - вони лунають з одного і з іншого боку. Будь-яку сторону будь-якого учасника конфлікту не влаштовує та інформація, яку надає поліція. Дуже хочеться, аби поліція працювала отак: зробили, і поліція пішла танцювати і виконувати якісь забаганки. Я ще раз сказала, що поліція розслідує кримінальне провадження для того, щоб визначити винних, для того, щоб сформувати обвинувальний акт, треба зібрати масу інформації.

Пресс-секретарь полиции сообщила, если были незаконные действия правоохранителей, всегда проводится служебное расследование, никаких скрываний.

Между тем предприниматели требуют, чтобы полиция защитила их права и вернула возможность спокойно работать на территории рынка «Барабашово», не опасаясь за свое имущество и даже собственную жизнь.

Встретиться с заместителем одного из руководителей подразделения Нацполиции пикетчикам сегодня удалось, впрочем, ответы на свои многочисленные вопросы получить они так и не смогли. Сошлись на том, что Нацполиция ответит в течение ближайших дней.

Но предприниматели говорят: если этого не произойдет, будут в очередной раз обращаться к Министру внутренних дел и Президенту Украины.