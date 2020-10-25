В Харькове представителей «ОПОРЫ» не допускали на избирательный участок

В Харькове представителей гражданской сети «ОПОРА» не допускали на избирательный участок.

Об этом сообщается на сайте организации.

Так, представители «ОПОРЫ» не смогли попасть на утреннее заседание на избирательном участке №631409, расположенном в помещении КПНЗ «Харьковский городской комплексный центр клубов по месту жительства» по проспекту Славы, 5.

Как указывается, представители организации подошли ко входу в участок по указателям, но двери были закрыты. Наблюдатели стучали в двери более 20 минут, но никто не открывал. После чего наблюдатели начали обходить здание, нашли «черный вход», через который они и попали на участок в 7:40 утра. На тот момент утреннее заседание уже состоялось.

В ГС «ОПОРА» напомнили, что в соответствии со ст. 212-24 Кодекса Украины об административных правонарушениях препятствование осуществлению избирателем, участником референдума своего избирательного права или права участвовать в референдуме, препятствование деятельности другого субъекта избирательного процесса, процесса референдума, инициативной группы референдума, комиссии по референдуму, члена избирательной комиссии, члена инициативной группы референдума, члена комиссии по референдуму или официального наблюдателя при исполнении ими своих полномочий или осуществлении своих прав влечет за собой наложение штрафа на граждан от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от двухсот до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан.