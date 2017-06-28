В Харькове препрениматель организовал мебельный цех в помещении лицея

Харьковская местная прокуратура №1 обеспечила реальное исполнение решения суда о выселении арендатора из помещения лицея и возвращение государству имущества стоимостью 860 тыс. грн.

Как рассказала руководитель местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, бывшие классы учебного заведения предприниматель превратил в цех по изготовлению мебели, что противоречит действующему законодательству.

"Учреждения образования не подлежат перепрофилированию и вообще любому использованию не по назначению. А потому использовать помещение лицея под производство мебели является нарушением", - рассказала Шевцова.

В связи с этим прокуратура подала иск в хозяйственный суд с требованием признать незаконным договор аренды помещений общей площадью 285 кв. м и выселить арендатора с территории лицея. В конце прошлого года он был доволен.

В настоящее время судебное решение исполнено в полном объеме - предпринимателя выселены, имущество возвращено государству.