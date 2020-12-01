В Харькове прием пациентов с COVID-19 начали в Областной клинической больнице

С сегодняшнего дня Харьковская областная клиническая больница начинает прием пациентов с COVID - 19. Это медицинское учреждение так называемой "второй волны". Пациентов с коронавирусом будут лечить в отдельном корпусе.

Все палаты оборудованы кислородными точками. Новая разводка кислорода. Она в процессе подключения, до утра будет подключена. Кислород есть.

Здесь смогут разместить и лечить шестьдесят пациентов. В больнице есть точки подачи кислорода - более полусотни и двадцать один кислородный концентратор. У аппаратов искусственной вентиляции легких есть специальные приборы на случай аварийного отключения электричества.

НИКИТА КАЛАШНИКОВ, врач-анестезиолог

По поводу генераторов - все аппарты ИВЛ и вся наша техника оснащена генераторами встроенными. Хватает их в среднем от полутора до двух часов. За это время можно подключиться. Там трансформаторная подстанция

Персонал отделения, где будут лечить больных COVID - 19, это около ста человек. Ремонт тут длился несколько месяцев. Потратили около десяти миллионов гривен. Это деньги областного бюджета и средства национальной службы здоровья

ВЛАДИМИР ЯРОШ, гендиректор Харьковской областной клинической больницы

Мы находились в резерве. Но весной, когда стало понятно, что инфекционная больница справляется с трудом с инфекционными больными, мы проанализировали ситуацию, посмотрели, что здесь можна развернуть соответствующие койки

Сейчас в больницах Харьковщины, в областном центре и в районах около четырех тысяч мест для пациентов с COVID - 19.