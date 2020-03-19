В Харькове проходит собрание антикризисного штаба

В конгресс-центре Kharkiv Palace Hotel сейчас проходит собрание антикризисного штаба - плановое совещание с бизнесменами и лидерами других сфер общественной жизни Харьковщины. Обсуждается вопрос сбора дополнительных средств для противодействия эпидемии короновируса в регионе – поддержки медицинских учреждений и пенсионеров. Совещание было анонсировано вчера, 17 марта.

На данный момент, общая сумма, которая нужна для города и области по борьбе с COVID-19 составляет около $6 млн. В частности, ХНУ имени Каразина выделит 100 тысяч гривен на борьбу с коронавирусос. Харьковская бисквитная фабрика готова закупить 2 прибора искусственной вентиляции легких.