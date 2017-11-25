В Харькове проходит траурное шествие в память о жертвах Голодомора

Около сотни людей участвуют в шествии, посвященном памяти жертв Голодомора в Украине 1932-33 годов, которое началось сегодня на площади Конституции. К охране общественного порядка в городе привлечено 900 правоохранителей, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Люди пройдут по улице Сумской до Молодежного парка.

На время траурного шествия движение частично перекрывается.

По всему маршруту шествия выставлен кордон правоохранителей.

Участников шествия сопровождают полицейские и кинологи.

Траурное шествие завершится молебном в Молодежном парке возле памятного знака жертвам Голодомора.

Мероприятие завершится в 18 часов.