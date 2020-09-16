В Харькове проходит выставка "Поколение 2014го"

Эмилии недавно исполнилось 7 лет. Из-за войны её семья была вынуждена покинуть родной дом в Донецке и переехать в Харьков. Как признаётся мама Эмилии Татьяна, бросать всё было очень трудно, ведь у семьи там был собственный просторный дом, а для детей там были созданы все условия. Поэтому заветная мечта детей, как можно скорее вернуться домой.

Эмилия, переселенка:

Хотела, И там за мной скучают бабушка с дедушкой.

Татьяна Черникова, переселенка:

Они жили там, у них были условия хорошие. Свой дом отдельная комната, на участке построен маленький домик игровой, детская площадка, всё для детей готовилось, чтобы они там были счастливы, жили, развивались, росли.

Эмилия стала одной из героинь выставки “Поколение 2014го”. В зале галереи “Бузок” представлены 22 фотографии и 17 уникальных и трагических историй детей, которые родились во время начала боевых действий и были вынуждены покинуть свои дома.

Марина Краснова, организатор выставки:

Ну і в принципі от така ідея була, показати, як довго триває війна, що вже 6 років і що є ціле покоління, яке виросло і вже іде в перший клас.

Виктория Жданко, администратор выставочного центра “Бузок”:

Цель этой выставки, как бы, показать мирному Харькову, городу Харькову, где нет войны, что существует и другой мир, мир в котором есть боевые действия, есть война и что там есть люди, что там дети, которые пострадали.

Не смотря на остережения из-за пандемии, желающих познакомиться с экспозицией довольно много. Чаще всего сюда приходят именно те, кто на себе прочувствовал все ужасы войны и трудности вынужденного переселения. Но и у харьковчан, которые не слышали выстрелов и взрывов, каждое фото вызывает массу эмоций.

Черникова, переселенка:

Эта выставка очень трогательная, она затрагивает темы животрепещущие. Для нас это боль. Это боль до сих пор. Мы с этим живем, хотя и строим свою жизнь на новом месте.

Ольга, посетительница:

Ну что сказать… слов нет.. трагедия в каждом этом..

Организаторы уверены, игнорировать тему войны нельзя, поэтому подобные мероприятия, это отличный способ напомнить людям о важных вещах.