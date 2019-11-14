В Харькове произошел скандал после концерта с участием Ирины Билык

12 ноября в Харьковской областной филармонии прошел концерт под названием «Парад звезд», на афише которого была фотография украинской певицы Ирины Билык и анонсировалось ее выступление.

Фото концертной афиши было опубликовано в соцсетях после концерта.

Как сообщается, харьковчане, купившие билет на концерт, шли, по их словам, рассчитывая увидеть выступление Билык. По словам зрителей, стоимость билетов на концерт достигала 1200 гривен, сообщается в соцсетях.

Однако зрителям представили концерт, на котором выступали дети. В конце Билык исполнила три песни.

"Все афиши были с призывом на Билык, а в итоге это был концерт "Парад звёзд" с детьми, танцующими, как на утреннике в школе. В конце вышла Ирина Билык, спела всего 3 песни и ушла! Билеты до 1200 грн! Люди в шоке, вызвали наряд полиции, написали заявление", - пишут харьковчане.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 12 ноября в 19:32 в полицию обратилась 44-летняя женщина с сообщением о том, что организаторы концерта не возвращают потраченные на билет деньги.

Заявительница указала, что она приобрела билет на концерт певицы, вместо которой происходит выступление детей. По словам гражданки, заявленная в афише исполнительница появилась лишь в конце концерта с коротким выступлением.

Сообщение зарегистрировано в Журнале Единого учета Шевченковского отдела полиции. В настоящее время проводится проверка по данному факту.

Прокомментировала произошедшее в Харькове и сама певица. Свой комментарий она оставила на своей странице в Инстаграм.

«Пишу эти строки, потому что мне обидно за Вас! Обидно, что организатор моего выступления в Харькове так нагло и алчно обманул любимую и уважаемую мной аудиторию!», - ннаписала Ирина Билык и добавила:

«Отдельно для всех, а так же для СМИ хочу пояснить:

Мое выступление вчера, 12.11 в Харькове было четко регламентировано с организатором, то есть наши договоренности ограничивались тремя песнями. Ни о каком сольном концерте речи не было и договоренностей тоже, что я и моя команда смело можем подтвердить.

Я в гневе и забыла, когда в последний раз была так расстроена».

Обратилась певица и к организатору концерта со словами: «Так вот, дорогой организатор, хочу вам сказать, что вы не имеете никакого права и совести так поступать с моими поклонниками и мной! И я держусь из последних сил, чтобы не вывесить здесь ваши имена! Но у меня - не доска позора, а тем, кому надо, сами поймут, о ком я и, надеюсь, больше никогда не станут с вами работать.»