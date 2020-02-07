В Харькове прошла ежегодная конференция проекта "Голос громад в местном самоуправлении"

Медицина, социальная защита и молодежная политика. Именно на такой уровень можно вывести работу в объединенных территориальных громадах вместо элементарного латание ям и замены фонарей. Приступили к таким изменениям в Малиновской объединенной территориальной громаде. Рассказывают, перед планированием бюджета на текущий год провели широкий опрос по насущным проблемам граждан.

Евгений Чудный, зам.сел.головы Малиновской ОТГ

Просто ставили намет, і ці пропозиції були, як електронні, так і в письмовому вигляді. Саме завдяки взаємодії з громадськістю, з населенням, шляхом опитування, були прийняті всі цільові програми на наступний 2020 рік

Сегодня в Харькове состоялась третья ежегодная конференция проекта "Голос громад в местном самоуправлении", на которой участники проекта поделились опытом работы в громадах и обсудили перспективы развития.

Сергей Омеличкин, руководитель регионального проекта программы DOBRE

Ті ініціативи, які ми запровадили в ваших громадах в рамках регіонального проекту "Голос громади в місцевому самоврядувані" вже виходять на сталий рівень. Наші громади третьої когорти - це Малинівська і Золочівська на цьому заході вже можуть поділитися своїми досягненнями і успіхами, яку їм вдалося з програмою "добре" за цей останній рік

"DOBRE" - проект Агентства США по международному развитию продолжительностью в пять лет. Сумма помощи – 50 миллионов долларов. Все для того, чтобы условия в новых Объединенных территориальной громадах позволяли лучше управлять ресурсами, повышали качество коммунальных услуг, стимулировали местную экономику и повышали вовлеченность граждан. Организаторы добавляют, хотят слышать именно голос населения на местах, ведь их интерес уже гарантирует большой успех. А с этим в Украине есть определенные особенности, в отличие от США или Европы.

Андрей Нагорный, исполнительный директор программы DOBRE в Центрально-Восточном регионе

Ми далеко не скрізь зустрічаємо достатньо активну громадськість. Звісно є й інші люди, але частіше в громадах активні люди - це поодинокі випадки, якість хороші кейси добре, що вони є, але це не повсюдна практика

Людмила Белова, президент "Харьковский университетский консорциум"

Завдяки тому, що USAID проводить свої проекти і саме цей проект, яким він опікується - це дає можливість нам покращити рівень нашого життя. Мені здається, найбільша насолода, коли ми можемо представити позитивні результати нашої роботи, представити історії нашого успіху. А у нас є успіх

Программа DOBRE работает в 7 областях - Харьковской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Херсонской, Кировоградской, Николаевской и Тернопольской. Помощь получают сразу 75 объединенных территориальных громад в этих областях