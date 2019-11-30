В Харькове пройдет акция в поддержку адвоката семей Небесной сотни по делам Майдана

Завтра, в воскресенье 1 декабря, в Харькове состоится акция «Не слей дела Майдана!».

Она пройдет в поддержку Евгении Закревской – адвоката семей Небесной сотни по делам Майдана, которая объявила голодовку, чтобы привлечь внимание к этой теме.

Как сообщили в Фейсбук организаторы акции, мероприятие состоится в 13.00 на площади Свободы возле палатки "Все для победы".

«Уже пошел девятый день Жениной голодовки, к которой присоединились еще 12 человек и продолжают присоединяться, по интернету распространяются флешмобы в ее поддержку. Все это держит дело в фокусе общественного внимания. И даже дает результаты», - пишут в соцсетях организаторы акции, добавляя, что премьер-министр Украины на встрече пострадавших с Кабмином заверил, что в ГБР будет создано полноценное управление по делам Майдана (60-70 следователей) к Новому Году.

А Генеральный прокурор и председатель комитета выразили уверенность, что к 1 января 2020 в ГБР может быть создано Управление по делам Майдана, и туда будут переведены следователи.

«Кажется, что только так они и работают - под давлением и в условиях общественного внимания к делу. Что ж, поможем депутатам сосредоточиться на своих прямых обязанностях, поддержим Евгению Закревскую акцией, которая состоится перед заседанием Верховной Рады, где будет голосование изменений в закон о ГБР в целом», - призывают организаторы, напоминая, что заседание Рады назначено на 3 декабря.