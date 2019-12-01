В Харькове пройдет форум неформального образования

8 декабря в «Unit City», расположенном на ул. Академика Павлова, 271 пройдет Форум неформального образования «Kharkiv Edu forum 2019».
Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в нем примут участие эксперты и практики в сфере неформального образования, старшеклассники, студенты и работодатели.
В рамках форума презентуют исследование «Современный портрет харьковчан».
Его целью является анализ популярных в мире навыков 21 века, потребностей современной молодежи и подростков, а также запрос на рынке труда относительно необходимых компетенций и их обсуждение с ведущими специалистами в сфере образования и молодежной политики.
В ходе мероприятия состоятся дискуссионная панель для родителей и учителей «Строим личность ХХI века» и тренинг для HR-специалистов и представителей сферы неформального образования.
Форум состоится в рамках реализации бюджета участия.
Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно здесь.