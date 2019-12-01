В Харькове пройдет форум неформального образования

01 декабря 2019 г. 19:00
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8 декабря в «Unit City», расположенном на ул. Академика Павлова, 271 пройдет Форум неформального образования «Kharkiv Edu forum 2019».

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, в нем примут участие эксперты и практики в сфере неформального образования, старшеклассники, студенты и работодатели.

В рамках форума презентуют исследование «Современный портрет харьковчан».

Его целью является анализ популярных в мире навыков 21 века, потребностей современной молодежи и подростков, а также запрос на рынке труда относительно необходимых компетенций и их обсуждение с ведущими специалистами в сфере образования и молодежной политики.

В ходе мероприятия состоятся дискуссионная панель для родителей и учителей «Строим личность ХХI века» и тренинг для HR-специалистов и представителей сферы неформального образования.

Форум состоится в рамках реализации бюджета участия.

Зарегистрироваться на участие в мероприятии можно здесь.

 

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