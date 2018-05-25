В Харькове распространяется новый вид уличных наркотиков. Как харьковские активисты противостоят "наркомафии в погонах"

Этот мужчина прячет лицо, потому что боится наркомафии в погонах. Он говорит, что действующие правоохранители помогают бывшим коллегам наладить в Харькове массовый сбыт маковых семян - относительно нового вида уличных наркотиков.

Последние и наняли его как бывшего наркомана для того, чтобы сделать провокацию в медицинском центре помощи наркозависимым «Альтернатива». А точнее - заставить врача центра продать ему замещающие препараты, для того чтобы обвинить организаторов центра в нелегальном сбыте наркотиков.

Подошли ко мне двое мужчин, одного из них я знаю, он бывший сотрудник милиции, он сказал, что надо походить в эту больницу, поузнавать, куда деньги кладутся, где что ховается, чтоб купить что-то.

Подобные центры, говорит директор «Альтернативы» и благотворительного центра «Парус» Константин Ключарев, словно кость в горле у наркомафии. Ведь благодаря заместительной терапии часть наркозависимых отказывается от нелегальных наркотиков. Вместо этого они под наблюдением врачей получают таблетированный метадон - препарат, который снимает ломку, но не приводит к наркотическому опьянению.

Это государственная программа, она существует во многих странах Европы и за последние 30 лет показала себя как эффективный способ борьбы с наркоманией и распространением ВИЧ.

Вот только работники центров сталкиваются с двойным давлением, говорит Константин. Часть правоохранителей воспринимает такие учреждения как рассадник наркомании и за счет пациентов пытается повысить показатели раскрытий преступлений, а распространители уличных наркотиков видят в них конкурентов.

Константин Ключарев, директор МЦ «Альтернатива»

Для всего общества это выгоднее, чтобы человек лечился заместительно-поддерживающей терапией. Мы в легальном поле, у нас есть лицензия на медицинскую практику, на наркотические препараты, мы работаем в правовом поле. С каждым днем кастет количество людей, которые хотят бросить уличную наркоманию, уйти в социум. Мы утвердили на областном координационном совете при ХОГА, мы увеличили квоту еще на 150 человек. И наркомафия семечная поняла, что она теряет людей.

Маковое семя - относительно новый тип сырья, который завозится в Харьков вместо соломки для получения экстракта опия. Здесь, говорят сами наркозависимые, семена обрабатывают химическим составом и фасуют в килограммовые пакеты. От кондитерского мака его отличает зеленая полоска. Одного пакета хватает, чтобы двое получили экстракт для инъекции.

После активизации борьбы с закладками наркозависимые стараются меньше рисковать и не попадать с наркотиками в полицию. А здесь речь идет о почти легальном приобретении мака, который распространяют через мелких оптовиков и даже продуктовые киоски. Стоимость дозы невелика - около ста гривен. Вот только расплатой за нее в считанные месяцы становится здоровье и даже жизнь.

Семечка эта имеет особенность получать из нее что-то типа опиума, те кто постоянно колются, оказываются в сильной зависимости. Отсюда грабежи, воровство. Но это не единственный эффект этой семечки – люди погибают: из ста человек - восемьдесят - от пневмонии.

В полиции говорят, что им известно о массовых поставках в регион сырья для экстракта опия. И их задача - установить именно оптовых покупателей.

Олег Бех, нач. ГУ НП в Харьковской обл.

Когда наркотики попадают на территорию области, бороться с мелкой розницей и оптом очень тяжело, потому что всегда есть люди, которые хотят получить легкий заработок и по сути являются посредниками между наркозависимыми и оптовиками.

Вот только на деле, говорит Константин Ключарев, добиться открытия уголовного производства по факту провокации и преследования со стороны маковых оптовиков им до сих пор не удавалось. Поэтому требовать внесения материалов дела в ЕРДР активисты намерены через суд.