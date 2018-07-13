В Харькове рассмотрение дела о замученном до смерти ребенке затягивается

Суд над родителями, которые замучили трехлетнего мальчика, продолжается. Напоминаем, что в прошлом году мальчика привезли в больницу в тяжелом состоянии - с многочисленными переломами и истощением. Врачам спасти ребенка не удалось.

Виталий, дядя погибшего трехлетнего Максимки, неоднократно обращался в социальную службу. Мужчина вспоминает: пока его сестра не стала жить с новым сожителем - дети были опрятные и ухоженные. Все изменилось с его появлением. Но, тем не менее, Виталий хочет, чтобы оба родителя понесли наказание за содеянное. Добавляет: если решение суда его не удовлетворит и его родной сестре Натальи Лебединец дадут только условный срок - он будет поднимать сообщество и подавать на апелляцию.

Виталий Неманикин, родной брат Н. Лебединец

Вот когда появился гражданин Полетикин – сожитель – вот тогда вот это всё и началось. Во-первых, ребенок сильно похудел – щеки - было видно, что похудели, и у ребенка всегда были то тут синячки, то тут синячки. Я отводил ребенка до Кулиничей – покупал там ему какие-то булочки и с ребенком начинаю разговоривать. Вижу, что ребенок запуган, но, тем не менее, ребенок жалуется о том, что папа бьет. А что ж мама делает? – А мама сидит, кофе пьет.

Сегодня в Октябрьском суде города Харькова было запланировано судебное заседание по делу. На скамье подсудимых - отчим погибшего мальчика Денис Полетикин. Он арестован. А вот мать Наталья Лебединец - нет. У нее есть еще двое детей, которые сейчас находятся под опекой социальных служб. На сегодняшнем заседании судья должна была выслушать свидетелей защиты и обвинения. Однако адвокат подсудимого запаздывает. Подождав полчаса, суд принимает решение перенести заседание.

Александр Беляев, прокурор Харьковской местной прокуратуры

Сьогодні планувалося проведення судового розгляду подальшого, проте у зв’язку з неявкою захисника відкладене. Згідно діючого законодавства також враховуючи імплементоване саме в Конвенцію з прав людини – це є порушенням права на захист у випадку за наявності захисника проведенні судового засідання без нього.

Адвокат наконец-таки появился, однако уже поздно ...

Виталий Неманикин, родной брат Н. Лебединец

Что я думаю? – Я думаю, что это уже не в первый раз, то неявка свидетелей, то вот этот адвокат Полетикина он постоянно, то опаздывает, то просто-напросто не является. Поэтому я думаю, что это сделано специально – затягивание процесса просто-напросто.

Родителям инкриминируют сразу две статьи: злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком и нанесение тяжких телесных повреждений, которые привели к смерти. Поэтому они могут попасть за решетку на 10 лет. Следующее судебное заседание назначено на 24 июля.