В Харькове разоблачили банду вымогателей во главе с сотрудником СБУ

Правоохранители объявили о подозрении оперуполномоченному одного из отделов Службы безопасности Украины в Харьковской области. Следствие считает, что сотрудник спецслужбы организовал банду, которая выбивала деньги.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, выбиванием денег банда начала заниматься в мае 2019 года. Оперативник спецслужбы с целью наживы организовал преступную группировку с четким распределением ролей соучастников, которое занималось вымогательством с применением насилия.

Так, в мае 2019 года, зная, что в одной из лесополос Харькова находится так называемая «закладка», 6 членов группы устроили засаду.

Когда же к указанному месту подошел гражданин и забрал вещество, его начали бить. Угрожая физической расправой и уголовной ответственности требовали 100 000 грн.

Так как указанной суммы потерпевший не имел, на следующий день его отвезли к нотариусу, где был составлен фиктивный договор займа на 100 000 грн.

Также, реализуя свой преступный умысел по отработанной схеме, члены группы во второй раз устроили засаду. У очередной жертвы они требовали 3000 долларов США. Пострадавший решил выполнить требования злоумышленников и заплатил 57 тысяч гривен.

Таким образом работника СБУ подозревают в вымогательстве чужого имущества с угрозой насилия над потерпевшим, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 189 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения и отстранении подозреваемого от занимаемой должности.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.