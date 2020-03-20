В Харькове разоблачили сеть салонов интимных услуг, в которых работали более 100 девушек

Служба безопасности Украины прекратила деятельность преступной группировки, участники которого причастны к созданию в Харькове сети салонов по оказанию интимных услуг.

Об этом сообщил начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула на своей странице в Фейсбук.

Оперативники спецслужбы установили, что четверо организаторов нелегального бизнеса создали в областном центре сеть подпольных салонов по оказанию интимных услуг.

Злоумышленники подыскивали женщин, которые находились в затруднительном материальном положении. Они предлагали им высокооплачиваемый доход, не раскрывая деталей, а в процессе «оформления на работу» склоняли к занятию проституцией.

По оценкам правоохранителей, злоумышленники успели втянуть в незаконную деятельность более 100 девушек.

Для координации дельцы создали подпольный «колл-центр». Его операторы принимали заказы от клиентов, размещали в интернете рекламу интим-услуг и объявления для «вербовки» женщин.

Конспирируясь при выходе в интернет, работники контакт-центра использовали карточки иностранных операторов мобильной связи.

В ходе операции сотрудники СБУ провели 9 обысков, в частности, в "колл-центре" и по месту жительства участников преступной группы.

Решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лиц в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

Операция проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области.