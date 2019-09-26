 

В Харькове разыскали двух братьев-подростков, сбежавших из больницы

26 сентября 2019 г. 10:48
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В Харькове полицейские разыскали несовершеннолетних братьев, сбежавших из медучреждения. 

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ребята 9 и 13 лет 25 сентября в 13:30 самовольно покинули помещение Харьковской городской больницы, где временно находились после лишения их родителей родительских прав.

В тот же день около 20:00 полицейские установили местонахождение мальчиков. Они гуляли по улицам города. 

Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

Полицейские вернули их в больницу и провели профилактическую беседу по недопущения подобных случаев.

 

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