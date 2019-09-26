В Харькове разыскали двух братьев-подростков, сбежавших из больницы

В Харькове полицейские разыскали несовершеннолетних братьев, сбежавших из медучреждения.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, ребята 9 и 13 лет 25 сентября в 13:30 самовольно покинули помещение Харьковской городской больницы, где временно находились после лишения их родителей родительских прав.

В тот же день около 20:00 полицейские установили местонахождение мальчиков. Они гуляли по улицам города.

Никаких противоправных действий в отношении детей совершено не было.

Полицейские вернули их в больницу и провели профилактическую беседу по недопущения подобных случаев.